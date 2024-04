Passeggino trainato da un uomo in scooter | identificato e sanzionato un 44enne

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , lunedì 29 aprile 2024. Avellino – “Ad Avellino il “sidecar” della follia : un uomo in scooter trascina un passeggino per bambini ”. La segnalazione con tanto di video postato sui sociale, arriva dal deputato dell’Alleanza ... Continua a leggere>>

Trainava passeggino con uno scooter in pieno centro: identificato e sanzionato - Nella serata del 9 aprile decorso, un 44enne di Avellino, a bordo di uno scooter, in pieno centro, è stato filmato mentre con una mano guidava il veicolo e con l’altra trainava un passeggino. La condo ...

Continua a leggere>>

Ad Avellino un uomo in scooter trascina un passeggino: il VIDEO diventa virale - Ad Avellino un uomo trascina un passeggino per bambini con lo scooter. Il video è stato postato su Fb di Francesco Emilio Borrelli, il deputato dei Verdi.

Continua a leggere>>

Il presidente Mattarella in visita al Distretto alimentare di Cosenza La diretta video - Le immagini in diretta della visita dle presidente della Repubblica Mattarella al Distretto alimentare di Cosenza, in Calabria, in occasione delle celebrazioni della Festa del lavoro.

Continua a leggere>>