Pascale a Belve - quelle foto con Turci rubate ' una violenza'

(Di martedì 30 aprile 2024) Francescaper la prima volta in assoluto rilascia un'intervista televisiva e a- in onda stasera in prima serata su Rai2 - non si risparmia: "lepaparazzate con Paola? Fatte fare da una persona vicino a Berlusconi, di Forza Italia, vicina all'area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata"; sulle nozze finte tra Berlusconi e Fascina: "Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me"; e poi il racconto della sua bisessualita' e del difficile rapporto col padre: "nessuno più nella vita mi potrà fare male. L'ha fatto solo mio padre". Quando Fagnani chiede adelle primeche la paparazzano in barca con Paola, alla fine della relazione con Berlusconi,rilascia una dichiarazione ...

L’intervista a Belve di Francesca Pascale andrà in onda martedì sera su RaiDue, nel frattempo lei le dedica un post per ringraziarla Francesca Pascale si mostra entusiasta sui social dopo l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve , il programma che è giunto al suo ultimo appuntamento e ... Continua a leggere>>

Si chiude oggi, 30 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2, la stagione di " Belve ", che ha visto anche in questo ciclo di puntate Francesca Fagnani intervistare, con metodo diretto e ricco d'ironia, personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Il quinto e ultimo appuntamento vede in scena tre... Continua a leggere>>

Belve , torna in prima serata con l’edizione 2024 del programma che, dopo aver debuttato in seconda serata, ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali ... Continua a leggere>>

Francesca pascale a belve: "Le foto con Paola Turci fatte fare da un fedelissimo di Salvini per prendersi Forza Italia. Mi sono sentita violentata" - Francesca pascale per la prima volta in assoluto rilascia un'intervista televisiva e a belve non si risparmia: "Mio padre era violento e disamorato.

Continua a leggere>>

Francesca pascale: «Le prime foto con Paola Turci Fatte fare da persona vicinissima a Matteo Salvini per regalargli il pacchetto di Forza Italia» - La prima intervista televisiva di Francesca pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha scelto l’ultima puntata di belve, in onda stasera su Rai2, per raccontarsi. A cominciare dal significato poli ...

Continua a leggere>>

pascale a belve, quelle foto con Turci rubate 'una violenza' - Francesca pascale per la prima volta in assoluto rilascia un'intervista televisiva e a belve - in onda stasera in prima serata su Rai2 - non si risparmia: "le foto paparazzate con Paola Turci Fatte f ...

Continua a leggere>>