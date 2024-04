Parma - narcotizzano e rapinano in casa un anziano ultranovantenne | arrestata la banda della finta badante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Lomentre dorme per poter agire indisturbati in, smurano la cassaforte e fuggono con un bottino di qualche decina di migliaia di euro tra soldi e gioielli. La vittima è undiche, dopo la rapina, si è risvegliato sul pavimento tramortito e con una ferita alla testa, mentre gli autori del colpo dopo essere spariti, non sono riusciti a farla franca. Nonostante avessero preparato il colpo nei dettagli, usando l’espediente di unaper entrare indell’, dopo alcune settimane di indagini dei carabinieri di Colorno e dei colleghi di Fidenza, sono stati ora identificati e arrestati. La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip una ...