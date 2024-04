Panzano in Chianti - torna ‘Vino al Vino in Cantina’

(Di martedì 30 aprile 2024) Firenze, 30 aprile 2024 - Il primo weekend di maggioinsi prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi nelle proposte primaverili dal mondo del: "alin cantina ". Organizzato dall'Unione Viticoltori diin, è un evento itinerante arrivato alla sua seconda edizione che si svolgerà il 4 e 5 maggio e che porterà gli amanti del buona scoprire le 20 cantine dell'Unione che hanno aderito all’iniziativa. L'obiettivo è offrire ai partecipanti l'opportunità unica di entrare in contatto diretto con i produttori diin, immergendosi nella storia e nella tradizione di un territorio conosciuto nel mondo per la splendida qualità dei vini che esprime Durante ...

I vini di Vecchie Terre di Montefili protagonisti dallo chef Giulio Terrinoni - Vecchie Terre di Montefili, azienda con sede nel Chianti Classico, è stata protagonista a Roma al ristorante “Per me”: cinque le etichette che hanno accompagnato i piatti dello chef Giulio Terrinoni ...

