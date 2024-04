Palermo - inaugurato il murales per Pio La Torre nella sua scuola Il figlio | La legge antimafia voluta da mio padre è ancora sotto attacco

(Di martedì 30 aprile 2024)dove Pio Lasi diplomò nel 1945,città dove venne ucciso nel 1982, è stato scoperto un grande murale che ricorda il sindacalista della Cgil e dirigente del Pci, ispiratore della legislazione. L’opera è dipinta sulla parete dell’Istituto tecnico Vittorio Emanuele III a, che per tutta la giornata di lunedì 29 aprile ha ospitato l’assemblea generale con centinaia di funzionari Cgil e importanti protagonisti del contrasto alle mafie provenienti da tutta Italia. “Ora tocca a noi” diceva Pio Lapochi giorni prima di essere ucciso, e uno stralcio del film che porta come titolo quella frase che ha aperto l’assemblea, con il regista Walter Veltroni a ricordare il dolore di 42 anni fa. Un dolore condiviso col ...

I carabinieri hanno sequestrato un carico di sigarette di contrabbando in una nave battente bandiera panamense; sarebbero finite sul mercato nero napoletano.Continua a leggere Continua a leggere>>

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano sarà molto vicino alla verità ma il boss Torrente sarà molto più pericoloso del previsto. Continua a leggere>>

Anniversario Pio La torre e Rosario Di Salvo. Il messaggio del Presidente della Repubblica - Un applauso scrosciante, quello che ha preceduto e concluso il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, unendo tutti coloro i quali ...

Il Nonantola Film Festival torna nella 18^ edizione - NewTuscia – MODENA – Nonantola Film Festival nel 2024 compie 18 anni e diventa maggiorenne. Una delle più importanti manifestazioni cinematografiche della provincia di Modena, conosciuta e apprezzata ...

Ricordando Pio La torre con gli studenti siciliani - Per il 42° anniversario di Pio La torre incontro all’ITI Vittorio Emanuele di Palermo per svelare il murale di Igor Scalisi Palminteri. Una giornata di memoria che non deve fare dimenticare tutti gli ...

