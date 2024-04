Padovano - la storia a CM | 'Il carcer - Vialli e la libertà Così sono rina -o, lo farà anche la Juventus'

Michele padovano, la storia al BN: 'La Champions, il carcere, la libertà. Vialli sempre con me. E la Juve tornerà' - "Pensavo di essere su 'Scherzi a Parte', poi ho capito: la faccenda era diventata seria". Michele padovano ha ancora gli occhi stanchi, è uscito da pochi mesi da un vortice che avrebbe sotterrato chiu ...

storia del Palio a Ferrara, videomapping sul Palazzo Ducale - FERRARA, 30 APR - "Sarà un'ode all'amore che nasce dalle armi, una danza tra spade e cuori, dove la passione per la vita si fonde con il rispetto per la storia", dedicata a un'antica quanto appassiona ...

Una storia per EMERGENCY: i vincitori della quarta edizione del concorso - Marco Pozzato e Valerio Cualbu hanno vinto per la sceneggiatura di Ripiglino. Menzione speciale a Paolo Mieli per Columba Livia e Sofia Ranise per Al buio tutti i gatti sono leopardi.

