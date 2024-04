Ospedale di Treviglio - per ammodernamento tecnologico chiude temporaneamente la Radioterapia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 aprile 2024). L’Asst Bergamo Ovest comunica che, come da cronoprogramma, lunedì 6 Maggio 2024, inizieranno i lavori per la sostituzione dell’Acceleratore Lineare presente nella Struttura dicon un’apparecchiatura di ultimissima generazione, con conseguente sospensione delle attività. Il macchinario finora in funzione, indispensabile per le cure dei pazienti oncologici, è datato (ha una vetustà di 17 anni) e, nonostante sia sicuro ed efficiente, è spesso soggetto a fermi-macchina per guasti, manutenzioni programmate, sostituzione pezzi difficoltosi e, dunque, il suonon è più rinviabile. Così l’ASST ha pertanto richiesto l’acquisto di un nuovo acceleratore, grazie ai fondi di investimento PNRR che permetteranno un rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e cure sempre più performanti e al passo con i ...