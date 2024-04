Oroscopo Paolo Fox mercoledì 1 Maggio 2024 | Leone in difficoltà

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 aprile 2024) L’diFox per oggi,Ariete Se possibile, concludi ciò a cui tieni entro oggi. Le stelle premiano la tua determinazione. Toro La Luna, contraria, porta qualche dubbio in questo mercoledi. Sul lavoro molto deve essere riorganizzato. Gemelli Non cercare di metterti contro la sorte. Oggi le cose sono più fluide, ma il denaro richiede attenzione. Cancro Ultimamente ti sei innervosito parecchio. In amore, piano piano si superano molte ostilità.Non cercare la fortuna lontano. Oggi la Luna in opposizione porta qualche piccolo fastidio. Vergine Ora puoi finalmente riavvicinarti a una persona che da tempo aspettava una tua risposta. Bilancia Il tuoassume una luce nuova e anche i rapporti più complicati ...