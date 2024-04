Orari diversi La mancanza di contemporaneità rischia di pesare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Un mercoledì da leoni, il terzultimo turno di B, con lo Spezia obbligato a vincere oltre che per sé stesso, anche per scongiurare i possibili trabocchetti dovuti alladidi tutta la giornata. Un esempio? Se il Catanzaro battesse il Venezia alle 15, il Parma, impegnato alle 18 a Bari, festeggerebbe la promozione matematica sul pullman verso lo stadio, avendo un vantaggio di 6 punti con 2 partite dalla fine e gli scontri diretti a favore. Se in Calabria uscisse un pari, anche agli emiliani basterà un punto per salutare i cadetti. Solo con il Venezia vittorioso, dando per scontati i tre punti del Como in casa con il tranquillo Cittadella, gli emiliani dovrebbero impegnarsi sul serio per evitare sorprese, altrimenti il Bari avrebbe un’enorme occasione di fare punti pesanti. Lo scontro diretto di giornata è Ascoli-Cosenza, alle 15 ...