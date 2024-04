Ora che Conte è disponibile - De Laurentiis si è dileguato Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 aprile 2024)ma Desi è. Il tecnico ha offerte dall’Arabia. Lo scrive il quotidiano la. Sarà ancora più importante la scelta del prossimo allenatore, che erediterà una situazione difficilissima e dovrà dimostrare dal suo primo giorno sulla panchina azzurra personalità e carisma, oltre che doti tecniche. Il profilo ideale sarebbe non a caso quello di Antonio, già corteggiato invano da Adl in autunno e in inverno. Adesso che l’ex ct della Nazionale sarebbe, invece, il presidente si èe il tempo stringe, visto che il guru pugliese non aspetterà in eterno e ha offerte dall’Arabia. Alla Filmauro però tutto tace e avanzano le quotazioni di Stefano Pioli, favorito su Domenico ...