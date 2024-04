Operaio colpito da una gru | precipita e muore a Fiume Veneto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - Nuovo incidente sul lavoro questa mattina a, in provincia di Pordenone. Unè morto dopo essere statodalle ‘forche’ di una gru con la quale stava sollevando materiali. Il macchinario lo ha scaraventato al suolo da alcuni metri di altezza. Il decesso è avvenuto all'istante. Sul posto, oltre al personale della centrale operativa sanitaria Sores Fvg, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dell'Azienda sanitaria. L'infortunio mortale è avvenuto in un cantiere all'esterno di un capannone di un allevamento di animali da cortile, in via Kennedy, a. Secondo quanto apprende l'ANSA, la vittima aveva 69 anni e lavorava per una ditta esterna incaricata dei lavori edili. Sul ...