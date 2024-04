Online Il successo arriva a 13 anni di Giuly_Gamer TV

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel libro una studentessa vuole spiegare che i videogames, se ben usati, possono rappresentare un’opportunità di unione e di crescita GENOVA – Quante volte abbiamo sentito dire dagli educatori che i videogames determinerebbero nei giovani alienazione? Nel suo libro dal titolo “Ila 13” Giulia Clara Garibotti vuole dimostrare che proprio i tanto denigrati videogames possono rappresentare un’opportunità di unione e di crescita.. Gliulia, nota sui social come Giuly GamerTV, é una studentessa genovese che frequenta il primo anno del Liceo di Scienze Umane con indirizzo giornalistico. Ha un canale Tik Tok prevalentemente dedicato al game, con quasi 30K follower, una community Discord fra le più attive dedicate alla generazione Z con 700 selezionati amici. Il suo sogno nel cassetto é quello di poter portare avanti ...

