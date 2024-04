Ode all’Haggis vegano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il 25 gennaio di ogni anno in Scozia si festeggia la Burns Night o Burns Supper, in onore del grande poeta scozzese Robert Burns. Di origini umili e contadine, Burns morì quando aveva 37 anni nel 1796: nonostante la breve vita, scrisse più di 550 poesie. In particolare, una di queste è diventata l’inno della festa. Solitamente, il padrone di casa inizia a recitarla mentre davanti a sé, in un vassoio, gli viene servito un piatto tipico della tradizione scozzese: l’haggis. La poesia è una vera e propria ode a questo piatto. Il «Great Chieftain of the pudding race», ovvero il condottiero dei polpettoni, come viene chiamato da Burns nella sua “Address to a Haggis”, è un piatto che potete trovare in qualsiasi pub di Edimburgo. L’haggis ha le sembianze di un cotechino. Viene preparato con alcuni organi di pecora, solitamente i polmoni, il fegato e il cuore, che vengono lessati, tritati e ...

