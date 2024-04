Nuove assunzioni a MagicLand per la stagione estiva 2024 | requisiti e come candidarsi

Prezzi calmierati rispetto agli aumenti degli ultimi tre anni, sia per gli stabilimenti balneari che per le case vacanze, più qualità dei servizi offerti, un trend in costante crescita... Continua a leggere>>

Buone notizie per i giovani studenti e per il settore turistico dell' Emilia Romagna . La Regione, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ottenuto l'approvazione per un programma di apprendistato stagionale che permetterà ai giovani dai 15 ai 25 anni di lavorare anche ...

La triste retrocessione in Serie D di tre ex Monza - La Regular Season di Serie C si è conclusa con la retrocessione di tre ex biancorossi, ecco di chi si tratta ...

Ostia, al via il "piano mare": in vista della stagione estiva, task force al lavoro per pulire spiagge e strade - Sopralluogo del Sindaco ad Ostia per il piano mare: prevede squadre di operatori dedicate a strade, marciapiedi ed arenili ...

Presentata la stagione degli eventi di Santa Maria Maggiore - Decine di eventi in arrivo a Santa Maria Maggiore: da maggio a dicembre ecco il ricco calendario del capoluogo vigezzino.

