Novate milanese - violenta rissa tra egiziani | uno ferito con arma da taglio

(Di martedì 30 aprile 2024)lite tra due 18ennilunedì sera a, coinvolto anche un terzo connazionale di 36 anni, intervenuto per sedare la discussione. È successo nel centro cittadino, in via Bertola, i duecoetanei hanno iniziato a discutere animatamente, toni duri e minacce poi è spuntata undae uno di loro è rimasto. A quel punto è intervenuto l'altro egiziano per riportare la calma ma è stato inevitabilmente colpito anche lui in testa, con un oggetto contundente. Il 18enne sanguinante ha cercato di allontanarsi dal suo aggressore, percorrendo via Repubblica. Qualcuno, forse un passante, ha chiamato il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze e ...

Novate (Milano), 1 aprile 2024 – vento e Pioggia . Per fortuna pochi i danni nel Milanese . Le abbondanti piogge di sabato sera e del giorno di Pasqua, a cui si sono aggiunte forti raffiche di vento , hanno causato qualche danno. In particolare a Baranzate è caduto un piccolo albero in via Primo ... Continua a leggere>>

Medici di base : Bollate e Novate Milanese , situazione drammatica . C’è un nuovo bando, ma… L’emergenza Medici di base è più pressante a Bollate e Novate rispetto agli altri comuni della zona. Questo è ciò che emerge dai numeri, seppur non ufficiali, che siamo riusciti a raccogliere. Bando per nuovi ... Continua a leggere>>

Violenta lite in strada. Spunta un martello. Due in ospedale - A novate milanese due persone ferite in una lite, con intervento di carabinieri e soccorsi. Dinamica ancora da chiarire, coinvolte trasportate in ospedale.

Continua a leggere>>

Ambulatori gratuiti, la "ricetta" per attirare i medici - Il Comune di novate milanese mette a disposizione gratuitamente due ambulatori per affrontare la carenza di medici di base. L'Asst rhodense ha lanciato un bando per 19 medici, ma la situazione rimane ...

Continua a leggere>>

L’innovazione acustica di Primate per un nuovo campus a novate milanese (MI) - 29/04/2024 - Gli alloggi e gli spazi abitativi giocano un ruolo fondamentale per il benessere degli studenti: a confermare l’influenza che l’ambiente ha sulla serenità dei giovani è il sondaggio Stude ...

Continua a leggere>>