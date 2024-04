Non una semplice area verde | è la Besozza Sa accontentare le esigenze di persone di ogni età

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Il parco dellaospita svariati laghetti. Il più grande è il Lago Malaspina, ma il più conosciuto è il Lago Artificiale, in cui gli appassionati possono assistere o partecipare alle gare di modellini di barche a vela. Si può anche dar da mangiare a piccoli animali, come conigli, anatre, lepri e molti altri. Nell’del "Bosco" sono presenti numerose specie di alberi; il più diffuso, che si trova inangolo dell’estesa, è il Celtis Australis; crescono anche querce, pioppi, castagni, cipressi e ulivi, cheanno donano un po’ di colore. Inoltre possiamo trovare postazioni di allenamento costituite da numerose attrezzature per tenersi in forma come la barra per le trazioni, la panca per gli addominali e molti altri attrezzi. Queste aree di allenamento si ...