Non solo Napoli | Ambrosini parla di Pioli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Non: di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex centrocampista del Milan Massimoa Dazn. “Se il Milan ha deciso cambiare l’allenatore, cosa che mi sembra evidente, devono scegliere qualcuno che abbia voglia non di scontrarsi ma di tirare fuori il meglio dai giocatori più forti che ha”. Non: nell’ultimo periodo il Milan… “Il Milan è mancato molto nell’ultimo periodo in leadership e personalità: i giocatori forti a livello tecnico ci sono e va trovato un allenatore che sappia stimolare nel modo giusto i giocatori più forti. Sono tre e sono Leao, Maignan, Theo: quelli che in queste ultime partite potevano fare di più. I giocatori si vedono nelle partite importanti, loro tre vanno stimolati nel modo giusto”. Il lavoro diè ...