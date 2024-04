Non pagava gli alimenti Assolto ex assessore regionale Il giudice | Era troppo povero

(Di martedì 30 aprile 2024) VARESEper poter far fronte agli impegni, anche se li ha stabiliti un tribunale. E illo assolve per non aver versato per anni l’assegno di mantenimento alle figlie e alla ex moglie. Il protagonista di quest’ultima avventura giudiziaria, chiusa a suo favore, è Massimo Buscemi. Nato a Magenta, nel Milanese, 64 anni fa, funelle potentissime giunte di Roberto Formigoni a partire dal 2003, con deleghe a sicurezza, polizia locale e cultura. Un volto importante di una stagione politica lunga e costellata di scandali e polemiche alla guida della Lombardia. Buscemi si è difeso con l’argomentazione legata al reddito davanti aldel Tribunale di Busto Arsizio Cristina Ceffa che evidentemente gli ha creduto alle tesi dell’imputato e che ieri lo ...

