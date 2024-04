Non funziona il fascicolo sanitario Lombardia oggi 30 aprile - conferma ricette elettroniche bloccata

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) Proprio30nonil fasciolo: il sito non è accessibile per molti utenti ed è impossibile dunquere la volontà di ricevere lenella scadenza già prefissata da tempo. Cerchiamo di comprendere quale sia lo stato per il portale con funzione pubblica, anche per comprendere eventuali risvolti della vicenda. Se nonilè perché gli utenti non riescono ad accedere alla loro area personale con lo SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica. Come naturale conseguenza, chi non aveva ancora fatto in tempo are la volontà a ricevere le...