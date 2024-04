Non è più socialmente pericoloso | revocata la sorveglianza speciale a un 48enne di Benevento

Fabrizio Corona non è "socialmente pericoloso". La sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ha deciso di non disporre la sorveglianza speciale per l'ex re dei paparazzi che ha finito di scontare a fine settembre, dopo oltre dieci anni, il cumulo pene delle condanne definitive... Continua a leggere>>

