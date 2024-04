Nominata la classe 2024 della FIBA Hall of Fame Miller e Stojakovic fra i giocatori - Dan Peterson unico allenatore

(Di martedì 30 aprile 2024) È stata svelata la nuova formazione che entrerà nellaof, l’olimpo che riunisce i più grandi interpreti, fra cuie allenatori,pallacanestro mondiale. Fra i nomi più illustri ci sono quelli di Reggie, leggendaNba che ha giocato per 18 anni con gli Indiana Pacers, e di Predrag, vincitore di un mondiale con la Jugoslavia. Presenti anche alcune conoscenze del basket italiano come Romain Sato, per quattro anni alla Mens Sana Siena, e coach Dan. I membrilista, settee un, verranno formalmente riconosciuti per il loro eccezionale contributo allo sport durante una cerimonia programmata per il 14 ...

Dan Peterson nella fiba hall of Fame: la classe 2024, c'è anche Romain Sato - Dan Peterson è stato inserito nella fiba hall of Fame. L'ex coach dell'Olimpia Milano è l'unico coach presente nella Class of 2024, che vede l'ingresso di nomi importanti come quelli dell'ex stella ...

Continua a leggere>>

Predrag Stojakovic included in the fiba hall of Fame Class of 2024 - The fiba hall of Fame Class of 2024 lineup has been selected, and a Serbian and former Yugoslavian legend of the game has been included: Predrag Stojakovic headlines it alongside Reggie Miller.

Continua a leggere>>

Dan Peterson entra nell'hall of Fame della fiba - Dan Peterson entra nella hall of Fame della fiba, la federazione internazionale basket. L'88enne tecnico di Evanston, per tutti il "Coach", era nella lista dei 27 candidati (tra i quali anche Valerio ...

Continua a leggere>>