nissan to distribute Silence Nano S04 and e-motorcycles in Europe - Under this new partnership, nissan will hold distribution rights for the Silence product range, including Silence S04 quadricycle vehicles and electric motorcycles, through its extensive retail ...

Continua a leggere>>

nissan S04 nanocar arriva in Italia - nissan S04 nanocar è un quadriciclo elettrico, guidabile anche con patentino. Nasce grazie alla partnership tra il Marchio automobilistico giapponese e la Acciona con il brand Silence, il nissan S04 ...

Continua a leggere>>

nissan venderà in Italia il quadriciclo elettrico Silence S04 - nissan distribuirà Silence Nano S04 e scooter elettrici attraverso i propri partner commerciali in Italia e Francia a partire da giugno 2024 e in Germania a partire da settembre ...

Continua a leggere>>