Niccoli guarda avanti | Scuole - sicurezza e sport Già investiti sei milioni Ma c’è ancora da fare

(Di martedì 30 aprile 2024) Donne e politica, un binomio di risvolti e sfumature che meritano di essere approfondite. Marzia, nuovamente candidata a sindaco per il centrosinistra a Massa e Cozzile, è sostenuta da un’ampia coalizione: Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Partito Sinistra Italiana, Italia Viva, Partito Sinistra Civica ed Ecologista, Lista Civica Progetto Rilancio, Azione, Movimento 5 Stelle. Il consenso, da parte di tutti i partiti e delle forze civiche in campo, su questi 5 anni appena trascorsi, è stato unanime. "Voglio sinceramente ringraziare per questa fiducia – afferma il primo cittadino uscente - che non era scontata ed io cercherò di continuare a meritarla mettendo tutta me stessa in questo nuovo progetto. Spero che il lavoro fatto, considerato positivamente dalle forze di coalizione del centrosinistra, sia valutato allo stesso modo anche dai ...