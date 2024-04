Netanyahu | entreremo a Rafah No da Usa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 aprile 2024) 17.35 "La Corte penale internazionale dell' Aia non ha alcuna autorità sullo Stato di Israele".Così il premier israeliano. L'emissione di mandati di arresto per crimini di guerra contro i comandanti dell'Idf e leader di Stato,persarebbe uno "scandalo su scala storica".Israele "lotta per la propria vita secondo regole del diritto internazionale"e l'accusa di crimini di guerra sarebbe "un crimine d'odio antisemita". ",annienteremo Hamas", ripete. Ma gli Usa ribadiscono: "Siamo contrari".