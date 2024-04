Le famiglie degli ostaggi israeliani hanno definito il leader del loro Paese un “traditore”, mentre la rabbia per la gestione della guerra da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu è cresciuta nella Quarta notte consecutiva di proteste di massa. Il numero di casi di dengue in Brasile continua ... Continua a leggere>>

netanyahu, 'entreremo a Rafah e annienteremo Hamas' - (ANSA) - ROMA, 30 APR - Il primo ministro israeliano Benyamin netanyahu ha dichiarato, durante un incontro con i rappresentanti delle famiglie degli ostaggi e delle famiglie, che "l'idea di porre fine ...

Gaza, la tregua con Israele è davvero vicina Alt di 40 giorni e ostaggi liberi, i colloqui per il cessate il fuoco a Il Cairo - Se al Cairo si cerca il difficile bandolo di una matassa che potrebbe portare ad un cessate il fuoco e al rilascio di un gruppo di ostaggi nelle mani di Hamas da 206 giorni, a Riad si comincia ...

Bibi come Golda, la solitudine nella scelta. Pressioni e ricatti. Con il macigno dei rapiti - La spinta degli americani per evitare un intervento israeliano a Rafah. Il ruolo dei sauditi per il post guerra a Gaza. Ma Sinwar rivendicherà lo stop come un successo ...

