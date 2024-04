Nelle scuole 210mila stranieri Ma due su tre non sono immigrati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024)i giovani con cittadinanza non italiana che studianolombarde, di cui, però, due su trenati in Italia. Per loro, secondo la normativa attuale, la possibilità di ottenere la cittadinanza scatta solo a 18 anni, con l’aggravante che hanno solo un anno di tempo (fino a 19 anni) per poter richiedere di ottenere la cittadinanza in “forma semplificata“. In rapporto alla popolazione totale, si tratta del 16% di studenti e studentesse con un background migratorio, ma, di fatto, nati e cresciuti in Italia. Senza la cittadinanza, tuttavia, la quotidianità si complica. Il caso dei viaggi di istruzione all’estero, che richiede un iter più complesso, è un esempio di quanto non esser cittadini italiani possa complicare, o a volte precludere, opportunità formative. Ci ...