Nel decreto Coesione 1,2 miliardi per il rilancio di Bagnoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlapprovato dal cdm destina 1,2di euro alla realizzazione di interventi di bonifica e riqualificazione dell‘area di. Lo ha annunciato il ministro dellae del Pnrr Raffaele Fitto in conferenza stampa. L’obiettivo, spiega il governo, è “restituire ai cittadini un territorio per troppo tempo abbandonato al degrado alle porte di Napoli e valorizzarne la posizione strategica, anche in una prospettiva diindustriale dell’intero Mezzogiorno, a riprova del fatto che il governo può agire concretamente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.