Narendra Modi | ecco perché la sua rielezione metterebbe in pericolo la democrazia in India

Dal 19 aprile al primo giugno l' India affronterà le elezioni più costose della sua storia. Otto miliardi di euro per permettere alla popolazione, 970 milioni di persone su una superficie di 3.287.000 km2, di recarsi alle urne per votare. A correre per il ruolo di presidente, Narendra Modi , da 10 ...

narendra modi: perché la sua rielezione metterebbe in pericolo la democrazia in India - Questo articolo su narendra modi è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 7 maggio 2024. Il 19 aprile sono iniziate in India le 18esime elezioni generali che, con quasi un miliardo ...

Musk convince la Cina, Tesla come Apple sceglie Baidu - La visita a sorpresa di Elon Muskin Cina ha dato dei frutti immediati. Il miliardario ha infatti ottenuto il via libera preliminare all'uso da parte di Tesla della sua tecnologia per la guida autonoma ...

Il guru amico del premier modi costretto a fermare la produzione delle sue medicine ayurvediche: "Non guariscono dal cancro" - Baba Ramdev, con 10 milioni di follower, dovrà chiedere anche scusa pubblicamente. Lo ha stabilito la Corte Suprema ...

