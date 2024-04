Napoli - ripresi i colloqui per il rinnovo di Kvaratskhelia | la proposta di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – All'indomani della debacle di Empoli, arrivata a sua volta dopo il deludente pareggio interno contro il Frosinone, sembrava davvero che ildel futuro dovesse ripartire da una tabula rasa che non avrebbe fatto sconti a nessuno: nemmeno agli eroi di uno scudetto che appare lontanissimo ma che tra pochi giorni tornerà alla ribalta, almeno mediaticamente, grazie al film di Aurelio De. Restando in ambito cinematografico, pare che una sorta di lieto fine sia all'orizzonte per Khvicha, a sua volta finito nel tritacarne che stava (e in parte ancora sta) facendo a pezzi anche i principali artefici del tricolore. In realtà, la maretta tra il club partenopeo e il georgiano si è avviata proprio subito dopo la festa per il campionato vinto ormai un anno fa, quando il tanto ...