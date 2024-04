Napoli? Panchina molto ambita - ma la decisione la prenderà sempre ADL Si discute a Radio Goal

(Di martedì 30 aprile 2024) Alvino: “Ladel, ma stavolta lalaDe Laurentiis. Influiràil parere del neo direttore sportivo che non può essere ancora annunciato, ma che già sta lavorando per il” Marino, Marcolin, Marolda, Semplici, Buscaglia, Perna, De Maggio, Portanova, Alvino, Denis e Calemme sono intervenuti asulle frequenze a Kiss Kissper parlare del. del prossimo allenatore che sceglierà la Società per occupare laazzurra e di altro. Questi i loro interventi riportati aa TerzoTempo.Com: Pier Paolo Marino, dirigente sportivo, ha rilasciato ...

ON AIR - Alvino: “Napoli, sul taccuino di Manna c’è il nome di Talles Magno” - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a "Radio Goal", in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “La panchina del Napoli è molto ambita, ma stavolta la decisione la prenderà sempre Aurelio ...

Continua a leggere>>

Zazzaroni: "Conte non è il favorito per la panchina del Napoli, tre nomi in pole" - Ivan Zazzaroni ha parlato delle scelte della società partenopea in vista della prossima stagione ed ha rivelato che Conte non è il tecnico favorito.

Continua a leggere>>

Nosotti: “Lopetegui mi piace per come verticalizza, ha molte idee” - Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, intervenuto nel pre-partita di Juventus-Milan, ha detto la sua su Julen Lopetegui, nome forte di queste ore per sostituire Stefano Pioli sulla panchina del ...

Continua a leggere>>