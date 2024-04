Napoli - la lista degli allenatori sondati e mai arrivati | tra le motivazioni anche le eccessive richieste economiche

IL MATTINO - Gasperini è un pallino di ADL, ma è impegnato con l'Atalanta e ci sarebbe da attendere - Secondo Il Mattino, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, sarebbe il preferito di Aurelio De Laurentiis, presidente del napoli: "C'è un vecchio pallino, però, che frulla nella mente del pres ...

Il Mattino - Gasperini è un pallino di De Laurentiis, lo vorrebbe al napoli: c'è un solo problema - Ultime notizie SSC napoli - Nella rosa dei nomi per sostituire Calzona che ... Il tecnico della Viola è stato uno dei primi sondati da Adl, ma dopo tanti contatti non c'è mai stato... il contratto.

Nuovo allenatore napoli 2024: quattro nomi per la panchina - Le quattro giornate del napoli e i quattro nomi per la panchina azzurra. Manca un mese per chiudere una stagione fallimentare e Aurelio De Laurentiis si è dato una dead line ancora ...

