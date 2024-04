Napoli - clamoroso | c’è il sì di Cont - ma non si affonda

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 30 aprile 2024) Secondo quanto emerso nelle ultime ore, ildi Aurelio De Laurentiis avrebbe trovato il sì di Antonioe per la panchina della prossima stagione. Il patron azzurro, però, non vorrebbere il colpo per il tecnico salentino ma vorrebbe provare a prendere uno tra Stefano Pioli e Domenico Tedesco Quello che sta succedendo in L'articolo