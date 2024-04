Napoli-Bologna - novità sui biglietti | l’annuncio sorprende i tifosi

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilha da poco comunicato le modalità di vendita e i prezzi deiper: tutte le info. La stagione delsi avvia verso la conclusione. Gli azzurri sono attesi dalle ultime quattro partite prima di staccare definitivamente la spina e ricaricarsi in vista di quella che sarà un’estate molto turbolenta. L’annata degli azzurri è da dimenticare e per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha scelto di perseguire la strada della rivoluzione. Prima, però, c’è da chiudere con dignità una stagione sciagurata. La prestazione offerta contro la Roma, nonostante la vittoria non sia arrivata, lascia ben sperare per il rush finale di stagione. Il prossimo impegno casalingo vede ilimpegnato contro ildi Thiago Motta, la vera sorpresa di ...

PREZZI - napoli-bologna, biglietti in vendita da martedì 30 aprile alle ore 15:00, tutti i dettagli - NAPOLI - SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 15:00 del 30 Aprile 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Bologna, che si disputerà il giorno 11/05/2024 ore 18:00. La vendita dei bigl ...

Continua a leggere>>

PREZZI - napoli-bologna, biglietti in vendita da martedì 30 aprile alle ore 15:00, i dettagli - NAPOLI - SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 15:00 del 30 Aprile 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Bologna, che si disputerà il giorno 11/05/2024 ore 18:00. La vendita dei bigl ...

Continua a leggere>>

Orario definito per la partita Napoli - Bologna - La partita di calcio tra Napoli e Bologna è stata programmata. Questo evento sportivo molto atteso avrà luogo sabato 11 maggio alle ore 18. La notizia è stata annunciata nel Comunicato Ufficiale n. 22 ...

Continua a leggere>>