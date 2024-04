Musiala e Bellingham - prima sfida in Champions tra i gemelli diversi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Chi li ha conosciuti bene non ha dubbi: Jamale Judedi essere due fuoriclasse del calcio contemporaneo sono soprattutto “due eccezionali esseri umani”. A dirlo, due anni e mezzo fa, l’ex allenatore delle giovanili dell’Inghilterra Kevin Betsy, che ha allenato entrambi,che diventassero due delle stelle più ambite del panorama europeo. Stasera i due classe 2003 si sfideranno per lavolta inLeague. Alle 21:00 è in programma Bayern Monaco-Real Madrid, match di andata delle semifinali diLeague nella cornice dell’Allianz Arena. Il loro percorso è stato sostanzialmente identico fino al 2020.hanno giocato insieme nelle selezioni Under 15, 17 e 21 ...