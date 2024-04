Mugnano | sorpreso a rubare un’auto | arrestato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 aprile 2024). Ladi Stato arresta un 26enne per furto aggravato . L’uomo aveva già dei precedenti Nella notte appena trascorsa, gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Luigi Renato Sansone per la segnalazione di furto diin sosta.I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato tre uomini che stavano armeggiando nell’abitacolo dell’auto segnalata per poi tentare la fuga alla vista degli operatori.Gli agenti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di uno strumento di diagnostica auto e due chiavi elettroniche. Di seguito, è stato accertato che la serratura della portiera della ...