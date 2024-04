MotoGp - una Yamaha tutta nuova per Quartararo | Grande cambiament - al Mugello nuovi test

(Di martedì 30 aprile 2024) Jerez de la Frontera, 30 aprile 2024 – Come era previsto, a Jerez lahaato una versione B della M1. Una moto, partendo dalla carena, dall’aerodinamica, dagli aggiornamenti sul motore e sull'elettronica e tanto altro sotto le plance. Non c’è stata la ricerca del tempo, il migliore è stato Fabio Di Giannantonio, mentre Fabioha chiuso diciottesimo, ma lo scopo era provare le nuove componenti e tracciare una direzione di sviluppo da seguire tra il gran premio di Le Mans e idel. L’ex campione del mondo ha firmato il rinnovo con i giapponesi proprio nell’ottica di una rivoluzione nel progetto tecnico che sta avvenendo, anche se per ora in termini di velocità tutto va tarato più avanti. Lo stesso...

Motocross, Andrea Bonacorsi promosso da yamaha in MXGP per il resto della stagione - Andrea Bonacorsi, reduce da uno splendido terzo posto da rookie in MX2 nella seconda manche del Gran Premio del Trentino, è stato promosso in MXGP da ...

Test di Jerez: yamaha presenta la sua nuova moto e Diggia precede Viñales - Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) in 1:36.405 detta il passo nel Test Ufficiale di Jerez precedendo di soli 87 millesimi Maverick Viñales (Aprilia Racing). Terzo tempo per Fran ...

MotoGP, Quartararo: "Prima volta che provo qualcosa di davvero nuovo sulla yamaha" - MotoGP: Fabio soddisfatto: "Di solito ricevevo solo piccole modifiche, oggi invece ho sentito una M1 diversa". Rins: "La moto è bellissima, ma in pista non risponde come in galleria del vento" ...

