Mostra di antiche ceramiche sangiovannesi sabato 4 e domenica 5 maggio a Vicopisano

(Di martedì 30 aprile 2024)30 aprile 2024-di4 e, nel RolandoBarMuseum saranno anche premiati i titolari e i familiari delle aziende di questo prestigioso distretto che esportava in tutto il mondoLaè stata ideata e organizzata dalla famiglia Bernardini proprietaria della speciale location dove si terrà (unain un museo, in pratica), da Simone Morgantini e da Giuseppe Ruberti, con passione e dedizione. L'apertura dell'esposizione sarà il 4alle 16:00 e alle16:30 saranno consegnati attestati di riconoscimento e di ringraziamento ai titolari, e ai loro familiari, della aziendeche si sono distinte nella ...

"Buongiorno ceramica": torna la festa diffusa delle Città della Ceramica con visite guidate e attività - Sabato 18 e domenica 19 Maggio 2024 torna Buongiorno Ceramica!, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, giunta quest’anno alla sua 10° edizione, che coinvol ...

Kintsugi fai da te, come riparare le ceramiche rotte con l’oro in casa - L’antica arte giapponese di riparare le ceramiche rotte usando l’oro: ecco come praticare il kintsugi fai da te.

I souvenir rossiniani hanno una loro storia. Le ceramiche Molaroni li facevano dall’800 - La storia della ceramica pesarese vanta origini antiche, già dal basso medioevo sono attestati figuli e boccalari che amministravano la nobile arte della ceramica, raggiungendo l’apice con la grande ...

