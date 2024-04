Morgan contro tutti | Travaglio non rispetta gli artisti A Ultimo posso dare ripetizioni di piano E ricorda come l’hanno trattato a X Factor – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024)torna al Concertone del Primo Maggio di Roma dopo diversi anni, sul palco allestito quest’anno al Circo Massimo, canterà,anticipa a Open, Si, certo l’amore, il singolo scritto da Pasquale Panella che anticipa un disco in collaborazione con lo storico autore, e un brano più pop, più mainstream, richiesto dalla Warner. Il ritorno in tv dopo l’espulsione da Xdunque, quello al Concertone del Primo Maggio e quello alla discografia delle major. In tribunale, però, ha preferito non tornare: il giudice monocratico di Imperia Marta Bossi,riporta stamane l’Ansa, ha riaperto oggi il processo che lo vede imputato per diffamazione dal collega Cristian Bugatti, in arte Bugo, per fatti avvenuti a margine del Festival di Sanremo del 2020, quelli che ormai conosciamo. Ma lui non poteva ...