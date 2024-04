(Di martedì 30 aprile 2024) Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Ladie della Brianza ha programmato per sabato 11unday dalle 8 alle 13, aperto esclusivamente agli utenti in possesso dell'appuntamento che potrà essereto martedì 7a partire dalle 11, data in cui saranno messi a disposizione 400 disponibilità sul portale dizione 'on', raggiungibile al link https://.poliziadistato.it/. Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito di appuntamento stampato, fotocopia del documento della carta d'identità, 2 foto, contributo amministrativo di 73,50 euro e versamento di 42,50 euro su c/c postale nr. 67422808 intestato a ministero Economia e Finanze – ...

"Di Gregorio? Io non ho parlato con nessuna squadra" MILANO - "È un Monza che va avanti partita per partita sperando di fare sempre meglio, ma stiamo calmi. È il nostro momento migliore, ma ricordiamo anche i 52 punti che abbiamo ottenuto lo scorso anno. Stiamo facendo benissimo nei primi 2 anni ... Continua a leggere>>

Il Monza procede spedito verso la cessione delle quote di maggioranza al fondo di investimento Orienta Capital Partners. Fininvest della famiglia Berlusconi rimarrebbe come socio di minoranza. Galliani manterrà un ruolo centrale e operativo nel club.Continua a leggere Continua a leggere>>

monza: 11 maggio open day in questura per richiedere passaporto, si prenota on line - Milano, 30 apr. (Adnkronos) - La questura di monza e della Brianza ha programmato per sabato 11 maggio un open day dalle 8 alle 13, aperto esclusivamente agli utenti in possesso dell’appuntamento che ...

Continua a leggere>>

Pace vescovo: «La diversità manifesta la comunione nella Chiesa» - Sabato 4 maggio, in Duomo (diretta tv e web), l’Arcivescovo presiede l’ordinazione episcopale del sacerdote ambrosiano neo-segretario del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, che ...

Continua a leggere>>

monza Visionaria: concerti, danze e notturni - Musica, visite visionarie e danze: torna monza Visionaria. Il festival per 10 giorni, da venerdì 3 a domenica 12 maggio, animerà la città e i suoi luoghi simbolo per la XII edizione della ...

Continua a leggere>>