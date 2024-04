Monticiano - oggi si torna in pista Sette corse a partire dalle 15 Il Protocollo equino entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Terzo appuntamento, questo pomeriggio, al ‘Tamburo’ di, con i cavalli iscritti al2024 del Comune di Siena. In programmadi addestramento, per quarantanove soggetti in. La prima al via alle 15: Donrodrigo (Michel Putzu), Corallo Sardo (Sebastiano Murtas), Doctor Donald (Salvatore Nieddu), Chiosa Vince (Federico Fabbri), Tiepolo (Elias Mannucci), Volpino (Antonio Mula), Eres Elce (Giovanni Puddu). Seconda corsa, con start alle 15,30: Dada (Mattia Chiavassa), Distintu (Niccolò Francesconi), Tempesta Blu (Matteo Rivola), Fenomenale (Rocco Betti), Donna Rosa (Francesco Caria), Zentiles (Sebastiano Murtas), Ardeglina (Salvatore Nieddu). Terza corsa, in programma alle 16: Criptha (Elias Mannucci), Dreeher (Giovanni Puddu), Bonitas (Alessio ...