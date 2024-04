Moglie sotto inchiesta - Sanchez non si dimette | Resistiamo al fango

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il premier spagnolo Pedroha annunciato di aver "deciso di continuare alla guida del governo di Spagna". "Ho deciso di andare avanti con più forza alla guida del governo di Spagna", ha detto, che ha annunciato la decisione al re Felipe VI, dopo 5 giorni di suspence per "una pausa di riflessione", in cui si è appartato dalla vita pubblica, dopo una campagna "senza precedenti" mossa dalla destra e dall’estrema destra contro sua, Begona Gomez (insieme nella foto), diretta a suo dire "a distruggere lui e il suo governo". "Da troppo tempo abbiamo lasciato ilcontaminare la nostra vita politica", ha aggiunto il premier socialista, che nel suo messaggio istituzionale non ha fatto riferimento a una eventuale mozione di fiducia sul suo governo di coalizione progressista. Dopo l’apertura di ...