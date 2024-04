Modello 730 2024 semplificato al via oggi 30 aprile | come accedere e istruzioni

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 30 aprile 2024) Inizia ufficialmente la stagione del730/: dal pomeriggio dimartedì 30saranno online i modelli già predisposti con i dati compilati presso l’Agenzia delle entrate. Per ora tutto è ancora in modalità consultazione. Si può solo ancora visualizzare e leggere il 730, in attesa che diano il via anche alle modifiche e all’invioTutto sulla strada del completamento della riforma fiscale targata Meloni, che ha inaugurato la stagione della Dichiarazione semplificata 730/, che queste due categorie di contribuenti possono utilizzare per dichiarare i propri redditi. Novità che rivede in parte la modalità di invio della classica dichiarazione dei reddituale. Il730 ...