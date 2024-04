Milleri Delfin - ' quote in Mediobanca e Generali restano ferme'

(Di martedì 30 aprile 2024) Ledetenute daine Unicredit "per ora rimangono tutte. Insiamo già al massimo, anzi ogni tanto dobbiamo vendere per una questione tecnica per non superare la soglia che non vogliamo superare". Lo afferma Francesco, presidente die amministratore delegato e presidente di EssilorLuxottica, rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea di Essilux a Parigi. "Suabbiamo un processo in corso di regolarizzazione del superamento minimo, ma questo non presuppone nessuna decisione su una crescita futura", aggiunge. Sula nostra posizione "non è mai stata critica. Era un'assemblea dove non c'erano decisioni ...

