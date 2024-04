Milan - la canzone contro l’Inter | Interista chiacchieron - hai tutto di cartone Il testo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 aprile 2024) I tifosi delhanno deciso di rispondere allo scudetto delcon una simpatica: ildi “e”ha vinto lo scudetto e l’ha fatto nel modo peggiore per il, battendo i rossoneri nel derby della Madonnina. Per i tifosi del Diavolo non ci sarebbe potuto essere finale di stagione peggiore, costretti a vedere i cugini nerazzurri festeggiare in giro per tuttao la vittoria della seconda stella. Su questo punto, però, non sono mancate le polemiche: si può considerare davvero il ventesimo scudetto? Secondo i tifosi del, infatti, lo scudetto assegnato nel 2006 dopo Calciopoli non può essere contato… il famoso scudetto di. Da questa ...