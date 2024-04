Milan - il segreto di Matteo Gabbia | ecco cosa è cambiato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 aprile 2024) Da riserva in prestito a titolarissimo nella seconda parte di stagione: la crescita dialè stata esponenziale. Le sue parole Alzi la mano chi a settembre pensava chesarebbe diventato un giocatore fondamentale della stagione del. Probabilmente nessuno. Il difensore italiano non aveva spazio ao e per questo il club rossonero l’ha mandato in prestito al Villarreal. Mai mossa è stata più azzeccata. In Spagna il classe 1999 ha vissuto una crescita vertiginosa e quando a gennaio è tornato a vestire la maglia del Diavolo è diventato subito un titolarissimo. Con 15 presenze, un goal (importantissimo, contro il Frosinone) e un assist,è stato uno dei giocatori più importanti nella seconda metà di stagione. Intervenuto sui canali ...