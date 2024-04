(Di martedì 30 aprile 2024) Il futuro della panchina tiene banco in casa. Sono ore caldissime per i rossoneri, mentre Stefano Pioli cerca di raggiungere l`ultimo...

Panchina Milan , Gerry Cardinale e la dirigenza fanno retromarcia su Lopetegui: quindi adesso sono i tifosi a decidere l’allenatore ? Panchina Milan , Cardinale fa retromarcia su Lopetegui? La situazione e la presa di posizione dei tifosi View this post on ... Continua a leggere>>

La tesi comune è che al Milan manchi soprattutto uno come Beppe Marotta . La verità è che il Milan dei fondi, uno come Marotta , proprio non... Continua a leggere>>

milan, vincono i tifosi: bocciato Lopetegui. Ora il sogno è Thiago Motta - Nella lista del casting di Gerry cardinale è entrato un nome nuovo che potrebbe accontentare ... Giuntoli e Thiago non è seguito però un pre-accordo". Per questo motivo il milan proverà ad inserirsi.

Continua a leggere>>

Al milan un Marotta non servirebbe, perché cardinale non lo vuole - La tesi comune è che al milan manchi soprattutto uno come Beppe Marotta. La verità è che il milan dei fondi, uno come Marotta, proprio non lo vuole, non gli.

Continua a leggere>>

milan, cardinale non può sbagliare: c'è Motta oltre Lopetegui - Il futuro della panchina tiene banco in casa milan. Sono ore caldissime per i rossoneri, mentre Stefano Pioli cerca di raggiungere l`ultimo obiettivo rimasto, il.

Continua a leggere>>