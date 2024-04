Michelle Pfeiffer si mostra senza trucco a 66 anni ed è bellissima Ma il messaggio del make up free è sempre positivo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)è meglio? Sì e no. Quello che sicuramente ècomeda lanciare sui social è l’importanza di liberarsi dai dictat estetici imposti da società e social ersi nel modo in cui ci si sente bene. Perché se è vero chesi è fotografata nella versione “up” a 66suscitando reazioni positive (è) e seguendo un trend molto gettonato, è altrettanto vero che non tutte le donne possono invecchiare curandosi con trattamenti mirati e spesso molto costosi come, si suppone, ha fatto la grande attrice. Come, anche Gwyneth Paltrow amarsi al naturale e d’altronde c’è da aspettarselo da chi ha ...