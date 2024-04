Michela Calzoni & Daria Biancardi | ugole rosa in prima linea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Bologna, 30 aprile 2024 – Un software musicale dai linguaggi sonori connessi tra loro a sunteggiare il meglio della produzione del live clubbing: meraviglie inattese per i jazzofili, gemme di notti jazz, spruzzate di soul e funky, tra tradizione e avanguardia. Ed è quel che accade giovedì in Cantina Bentivoglio (ore 22) con le luci che si accendono sul Michele Polga Quartet, band in cui il leader, virtuoso conclamato del sassofono tenore, guida tre tra i migliori interpreti del jazz italiano, frequentatori della jazzeria mondiale, una bacheca stracolma di riconoscimenti quali Alessandro Lanzoni al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Dopo il successo colto con l’ultimo cd come leader “Little Magic” (Caligola Records) Polga persevera nella sua ricerca musicale seguendo una scaletta che prevede composizioni originali ispirate alla ...