“Mi ha seguito facendo gesti osceni” | il racconto dell’influencer spagnola molestata in un parco

(Di martedì 30 aprile 2024) Ángela Cánovas, influencerappassionata di fitness e running, ha raccontato ai suoi follower di essere statain unmentre correva: "Io ero terrorizzata, continuava a fissarmi, io ho continuato a correre e ho chiamato mio fratello in videochiamata. Ero molto nervosa".

“Ci ha molestate”: le accuse a Depardieu e l’onta dell’arresto - L’attore trattenuto in commissariato a Parigi per ore e rilasciato in serata. Già quattro le denunce contro la star francese, ma Macron lo difende. Processo a ...

Continua a leggere>>

molestata a scuola, professore arrestato - Professore agli arresti domiciliari a Ravenna con l'accusa di aver molestato una studentessa di 16 anni.

Continua a leggere>>

Spagna: calciatore molestato dai tifosi mentre batte calcio d’angolo (VIDEO) - L’episodio è avvenuto durante una partita della Primera Federacion spagnola. Il giocatore del Celta Fortuna viene infastidito e toccato dai sostenitori avversari, l’agente lo allontana per evitare una ...

Continua a leggere>>