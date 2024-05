Metta un dito qui sotto chi vuole ancora Balotelli in Nazionale

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 30 aprile 2024) Esci da questo corpo, Mario. Esci dai miei pensieri, smettila di torturami. Non era finita questa storia? Avevamo trovato la conclusione perfetta, la scena su cui mandare finalmente i titoli di coda di una serie tv che aveva perso il suo senso già da qualche stagione. Sto parlando di quella rissa in Svizzera, durante una festa di carnevale, in cui, stando a quanto hanno riportato i giornali un anno fa,era vestito da personaggio della Casa di Carta – travestimento perfetto per lui, un po’ banale e populista, nel senso in cui tutti i populisti sentono di essere vittime di qualcosa di più grande – e dopo aver litigato con uno che lo aveva riconosciuto e voleva fotografarlo, è finito col colpire con un pugno il Direttore Sportivo del suo club del momento, il Sion. La settimana dopo quello è andato in tribuna con un occhio nero e i ...